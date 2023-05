Prefeitura de Xapuri realiza na 1ª semana de junho seminário sobre o Meio Ambiente

A prefeitura de Xapuri realiza no dia 6 de junho um seminário sobre com o tema Meio Ambiente no munícipio. O momento acontece em virtude do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5 de junho.

Segundo o prefeito Bira Vasconcelos, o seminário tem como intuito debater importantes pautas que têm sido levantadas na atualidade, como as multas e embargos a produtores:

“A prefeitura vai promover um seminário para discutir a questão das multas e embargos. Queremos entender quais as alternativas a essas atuações legais que o Ibama e o Instituto Chico Mendes fazem”, disse.

O seminário terá a participação de professores da Universidade e do Instituto Federal do Acre, além de técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes (ICMBio) e técnicos da prefeitura. De acordo com Bira Vasconcelos, o objetivo é alcançar desde o pequeno ao grande produtor:

“Queremos conversar com todas as categorias, desde o fazendeiro até os pequenos produtores, bem como os seringueiros e extrativistas da reserva para que possamos encontrar algumas soluções técnicas e viáveis, como por exemplo a recuperação passivo ambiental das propriedades”, destacou.