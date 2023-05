Prefeitura de Xapuri vai construir cerca de 40 casas para famílias de baixa renda

Em entrevista ao ContilNet nesta terça-feira (23), o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, contou que a prefeitura de Xapuri deve construir cerca de 40 casas populares para famílias de baixa renda no município. O projeto está em fase de elaboração.

De acordo com o prefeito, serão investidos R$ 8 milhões na construção das moradias, fruto de R$ 6 milhões de emendas do ex-deputado federal Leo de Brito e mais R$ 2 milhões do senador Sérgio Petecão.

Bira Vasconcelos disse que as pessoas beneficiadas com as moradias terão que atender a critérios. “São casas de interesse social, as pessoas serão selecionadas pelo CAD Único. Terão critérios, como número de filhos, idosos e pessoas deficientes”, ressaltou.

O início da construção das casas está previsto para 2023. A prefeitura deve se reunir na quarta-feira (24) com uma equipe do Calha Norte, programa que executa ações mediante a transferência de recursos orçamentários, de forma direta para as Forças Armadas e por intermédio de convênios firmados entre o Ministério da Defesa e os estados ou os municípios, para atendimento de projetos de infraestrutura básica e aquisição de equipamentos.

O prefeito revelou que a área destina à construção das casas já está escolhida. “Já temos a área disponibilizada, amanhã a equipe do Calha Norte já vai olhar a área, e vamos atender as famílias”, disse.

Ele apontou que o déficit habitacional no município é de 526 casas. “São 526 famílias que não tem casa própria”, frisou. A execução das obras deve priorizar a mão de obra local, ainda segundo o prefeito.