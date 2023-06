Prefeitura divulga o resultado preliminar do processo seletivo da Emurb

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), divulgou na manhã desta quarta-feira (31), no Diário Oficial, a lista preliminar dos aprovados no processo seletivo para vagas temporárias. O edital de processo seletivo simplificado em vários cargos, totalizando 341 vagas distribuídas em 43 cargos foi divulgado no dia 17 de abril.

De acordo com a comissão do processo seletivo, todos os cargos foram preenchidos e os nomes que não foram selecionados, mas foram classificados, podem compor o cadastro de reserva e ser convocados posteriormente.

O diretor-presidente da Emurb, José Assis Benvindo, ressalta que o prazo para recurso será de dois dias e após essa data será divulgado o resultado final e, posteriormente, a convocação.

“Ficamos muito felizes em receber a inscrição de 1.855 candidatos e saber que, em todos os cargos, temos cadastro de reserva. É muito importante frisar também que, havendo a necessidade de convocação, iremos chamar o cadastro de reserva.”