Prefeitura divulga resultado final de processo seletivo da saúde; veja os nomes

A prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (19) o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais que atuarão na atenção primária de saúde do município de Rio Branco.

Serão contratados, em regime de emergência, 383 servidores de nível técnico e superior para atuação na Atenção Primária do Município. A ação de emergência foi tomada devido às enchentes dos igarapés e Rio Acre, considerando o Decreto Estadual nº 11.207, de 24 de março de 2023, que dispõe sobre o reconhecimento de situação de emergência em Rio Branco.

As vagas são para: agente de Combate de Endemias; Agente de Vigilância em Saúde; Auxiliar de Farmácia; Assistente Social; Auxiliar de Saúde Bucal; Cirurgião–dentista; Educador físico; Educador social; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico; Clínico Geral; Médico Ginecologista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Médico Radiologista; Médico Ultrassonografista; Médico Veterinário; Neuropisicólogo; Nutricionista; Psicólogo; Técnico de enfermagem; Terapeuta ocupacional.

Confira a lista de convocados:

