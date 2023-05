Prefeitura realiza motociata em encerramento do Maio Amarelo em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco realiza o encerramento da campanha Maio Amarelo no sábado (27), com uma motociata na capital acreana. O evento contará com uma atração musical e sorteio de combustível.

O movimento Maio Amarelo é uma Campanha de conscientização sobre segurança no trânsito e tem como objetivo chamar atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

A motociata de encerramento sairá às 15h de frente da Star Motos, na Via Chico Mendes, e percorrerá ruas e avenidas da capital, até o Lago do Amor. Após esse primeiro momento, haverá um show de rock, com sorteio de brindes, dentre eles, 900 litros de combustível.

A campanha foi lançada em Rio Branco no início de maio, pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), com o objetivo de diminuir os acidentes de trânsito, principalmente os que estão relacionados com motocicletas.

Na capital acreana, de cada 10 acidentes de trânsito, 8 envolvem motocicletas, os dados são do RBTrans.