O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou na terça-feira (9) que deve doar camas e guarda-roupas de madeira para as famílias que perderam tudo nas enchentes em Rio Branco.

O projeto vem sendo estudado pelo líder do executivo municipal e deve ser executado com a madeira que sobrar da construção das casas do projeto 1001 Dignidades.

“Estou aqui na marcenaria, serraria, que está preparando para poder tirar as madeiras para fazermos o nosso 1001 Dignidades. Mas, aproveitando que graças a Deus temos um bocado de madeira a mais, estamos com um projeto de ajudar as pessoas que perderam os seus móveis, suas casas, camas e guarda-roupas”.

O prefeito disse, ainda, que a prioridade é a compra dos produtos no Acre, para fomentar a economia e geração de emprego local.

“Como são coisas que dar para serem feitas aqui, definimos que cama de solteiro nós vamos comprar direto daqui e outra coisa que estamos discutindo é exatamente a produção do guarda-roupa”, disse.