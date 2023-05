Prefeituras do Acre recebem segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios

Os municípios do estado do Acre recebem os recursos referentes à segunda parcela do mês de maio, do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), nesta sexta-feira (19).

São, no total, R$10.358.320,48 a serem divididos entre os 22 municípios acreanos a partir desta sexta-feira.

As capitais recebem as maiores porcentagens, já os valores recebidos por cada município são definidos pelo coeficiente.

O cálculo do FPM é feito com base em informações prestadas ao TCU até o dia 31 de outubro de cada ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, informações estas compostas da população de cada município e da renda per capita de cada Estado.

A Confederação Nacional dos Municípios reafirma alerta aos gestores que tenham cautela e prudência na execução de suas despesas já que há questões ligadas ao Censo Demográfico que precisam ser sanadas.

Prognóstico de perda

De acordo os dados coletados pelo Censo Demográfico 2022, até o dia 25 de dezembro, o Acre tinha 829.780 habitantes, um total 9% menor do que a estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2021.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou um estudo que aponta que sete cidades do Acre podem apresentar redução de coeficiente no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) devido a essa diminuição na população.