Uma conversa em um grupo de médicos do Acre mostrou três profissionais fazendo chacota após a ministra Marina Silva ser internada com Covid-19, em São Paulo, no último sábado (6). O teor das mensagens foi exposto com exclusividade pelo ContilNet.

O caso ganhou repercussão nacional e chegou nos maiores sites e portais de notícias do país. Além da nota oficial emitida pelo Sindicato de Médicos do Acre (Sindmed/AC), o presidente da instituição, o médico Guilherme Pulici, concedeu entrevista à Revista Fórum e saiu em defesa da ministra acreana.

“Fiquei incomodado sim, claro, pois não se deve nem brincar com a saúde de ninguém! Apesar de não conhecer o marido da ministra pessoalmente, achei pertinente mostrar que não se trata da postura de toda a classe médica do nosso estado. Só não enviei diretamente a ela pois não tinha seu contato e achei que, em meio a um problema de saúde, pudesse incomodá-la”, disse o médico.

Pulici informou que encaminhou a mensagem pessoalmente ao marido de Marina, Fábio Vaz, que agradeceu pelo apoio do sindicato.

“Obrigado pela declaração. Irei transmitir a ela. Boa sorte em seus desafios junto à saúde do Acre. Extensão a toda diretoria o agradecimento”, respondeu Fábio.

Relembre o caso

Os três médicos, que demonstram índoles perversas ao debochar da ministra Marina Silva, são bolsonaristas e praticamente monopolizam o envio de mensagens no grupo de WhatsApp.

Primeiramente, o médico Jorge Lucas da Fonseca, que se apresenta nas redes sociais como casado, cristão e pai, compartilhou o print de uma notícia em que a ministra aparece sob o título “Marina Silva é internada em São Paulo com Covid-19”. No print, ele grifou um questionamento: “UÉ NÃO ERA VACINADA”.

Logo em seguida, o mesmo médico indaga: “Será que ela não tomou a vacina?”. A médica Grace Monica Alvim Coelho, ex-secretária de Saúde do Acre, declaradamente bolsonarista, que se apresenta nas redes sociais como ginecologista e obstetra com foco em cirurgias ginecológicas e, em especial, cirurgia íntima comentou: “Coisas da vida… E da vacinação!”.

Por sua vez, o médico Nilton Torrez Chavez, que se apresenta nas redes sociais como cirurgião geral, contraria todo a ética médica ao gargalhar e afirmar: “Kkkk tomara que os vírus da covid estejam bem”. E Jorge Lucas completa também gargalha e complementa: “Kkkkkk num é”.

Sindmed diz que grupo não é administrado pelo sindicato

A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) emitiu uma nota no domingo, 07, negando que o grupo “Médicos Unidos” fosse administrado pela entidade. Segundo a entidade, o único grupo oficial é chamado de “Filiados”, existindo regras claras que proíbem a manifestação política, permitindo apenas assuntos médicos, debates trabalhistas, sindicais e a divulgação de informações do sindicato.

“Os membros deste Sindicato também prestam solidariedade à ministra do Meio Ambiente Marina Silva e desejam boa recuperação”, afirmou a nota.