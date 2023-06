Prestes a chegar ao Acre, MC Pipokinha vira alvo de inquérito do MP

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) instaurou, na semana passada, um inquérito para investigar a entrada de crianças e adolescentes em shows da funkeira MC Pipokinha, auto proclamada “rainha da putaria”.

Conforme publicado no site Metrópoles, o parlamentar afirmou que as performances de MC Pipokinha violam o Estatuto da Criança e do Adolescente e pediu que, se não houver a possibilidade de vetar a entrada de menores nos shows, que as apresentações da funkeira sejam vetadas em SP.

De acordo com o Metrópoles, o MPSP determinou que MC Pipokinha esclareça, em até 15 dias, a entrada e a permanência de menores de 18 anos desacompanhados de responsáveis nos shows, assim como a falta de classificação indicativa para as apresentações. A funkeira também terá de indicar quais são as empresas e produtoras responsáveis pela venda de ingressos e montagem dos eventos.

MC Pipokinha tem show marcado no Acre, no dia 09 de junho, no estacionamento do Maison Borges. De acordo com o perfil da organização Black Lounge, os ingressos do show da artista terão virada de lote no dia 09 de maio. Os ingressos de Pipokinha variam entre R$ 30 a R$ 90 reais.