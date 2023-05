PRF apreende mais de 6 mil maços de cigarros contrabandeados no Acre

Na noite da última segunda-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 38 anos de idade que transportava cigarros contrabandeados, no interior do Acre. Os PRFs haviam recebido a informação de um veículo que possivelmente estaria com ilícitos e deslocaram-se para tentar abordá-lo, na BR-317.

Quando estavam no município de Senador Guiomard, os policiais avistaram um veículo com as mesmas características e deram ordem de parada ao condutor; porém, o indivíduo não atendeu à ordem e começou a empreender fuga, em alta velocidade por dentro daquela cidade. Por diversas vezes, o homem conduziu pela contramão, colocando em risco a sua vida e dos demais condutores, ciclistas e pedestres.

Após vários quilômetros percorridos, os PRFs conseguiram alcançar o indivíduo e o abordaram. Dentro do automóvel, foram apreendidos 6.880 cigarros de origem estrangeira em diversas caixas. O indivíduo informou que receberia uma certa quantia em dinheiro para realizar o transporte dos cigarros até a capital acreana. Os PRFs confirmaram ainda que o detido não era habilitado para dirigir. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com a mercadoria contrabandeada e o veículo para a Sede da Polícia Federal em Rio Branco.

Veja o vídeo: