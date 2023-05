PRF prende caminhoneiro transportando cerca de 200kg de drogas no interior do Acre

Um caminhoneiro foi preso acusado de tráfico de drogas na noite de quinta-feira (18), no entroncamento das Quatro Bocas, na BR-364, em Senador Guiomard, no interior do Acre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro, natural de São Paulo, trouxe sucata de ferro velho para Rio Branco cerca de um mês antes. Nesse dia, ele estava saindo da capital transportando sucata de plástico para Piracicaba, no interior de São Paulo, em um caminhão Scania branco, placa IGQ-7F83.

Os PRFs estavam fazendo uma abordagem de rotina quando perceberam algo estranho na carga do caminhão. Ao ser abordado, o caminhoneiro ficou nervoso e deu informações desconexas sobre o destino final da carga, o que motivou os agentes a fazerem uma verificação de rotina. Eles encontraram cerca de 200 kg de pasta a base de cocaína e cloridrato de cocaína em um fundo falso acoplado ao eixo do caminhão.

O caminhoneiro, que alegou não saber das drogas, foi preso e levado para a Unidade da Polícia Rodoviária Federal, localizada no km 9 da BR-364, para a contagem geral dos entorpecentes. A contagem durou várias horas e, com a apreensão, foi dado um prejuízo de R$ 13 milhões ao crime organizado, segundo os policiais. Se a droga chegasse na Europa, um dos mercados consumidores do entorpecente vindo da América do Sul, e fosse apreendida lá, o prejuízo ao crime organizado seria de R$ 400 milhões, exemplificou a polícia.