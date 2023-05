Primeiro tanque de mergulho do Acre vai ajudar bombeiros no resgate de pessoas em rios

Nesta quinta-feira (04), foi assinada a ordem de serviço para a construção do primeiro Tanque de Mergulho do estado para o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), com orçamento de R$1 milhão e previsão de entrega para os próximos três meses.

O recurso é provindo do Plano de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e do Plano de Aplicação: Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública, no âmbito da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS). O intuito do tanque é treinar os bombeiros para realizarem resgates.

O comandante-geral do CBM/AC, coronel Charles Souza, explica que a construção do tanque é uma necessidade devido às inúmeras ocorrências de mergulho que atendem para busca de bens nos principais rios do estado, nos períodos chuvosos, época em que os produtores encontram grande dificuldades no escoamento de seus produtos, já que as estradas ficam em condições difíceis, havendo um aumento no trânsito aquático, como rota alternativa.

“As condições de mergulho na região são tidas como as mais difíceis do país, devido à falta de visibilidade das águas, que carregam grande quantidade de sedimentos, tornando-as turvas. A manutenção de equipes de mergulho capacitadas periodicamente garante a continuidade do serviço público prestado à sociedade”, ressaltou o comandante geral.