Princípio de incêndio próximo a hospital veterinário assusta funcionários no Acre

Na manhã deste sábado (27) um incêndio atingiu um poste energia em frente a um hospital veterinário, localizado na Estrada Dias Martins.

Imagens de vídeo mostram o exato momento em que um curto circuito causa o incêndio. O poste de energia fica muito próximo ao prédio do hospital, fato que aumentou o risco do acidente ter tomado maiores proporções.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegou ao local para conter o fogo e evitar que as chamas se espalhassem. Os funcionários do local tiveram que sair às pressas do interior do estabelecimento. O incêndio foi controlado rapidamente pelos bombeiros.