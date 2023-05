Problema nacional provoca falta de insulina no Acre; mães se desesperam

Recentemente, o ContilNet recebeu denúncia de que está havendo falta de insulina no Centro de Referência para Medicamentos Especializados do Acre (CREME-AC) e que a situação estaria causando transtorno às pessoas que fazem tratamento e que necessitam do medicamento.

“Muitas crianças que fazem uso do medicamento estão precisando com urgência. Lá no Creme falam que não tem nem previsão da chegada e fica por isso mesmo. As mães estão pedindo socorro”, disse a fonte que prefere se manter anônima.

Posicionamento do CREME

Ao ContilNet, Marcelo Xavier, o farmacêutico chefe do Departamento de Assistência Farmacêutica, órgão que coordena o CREMA, e é responsável por toda a gestão de medicamentos do estado, disse que a situação é resultado de um problema nacional.

Ele explica que, atualmente, com a falta de produção nacional da insulina que está em falta, o Ministério da Saúde solicitou uma aquisição emergencial internacional para obter o medicamento. Uma primeira parcela de 1,3 milhão de unidades da insulina análoga de ação rápida (molécula asparte) está prevista para chegar em 9 de julho, e deverá suprir a necessidade dos estados por pelo menos 3 meses.

Até lá, outra ação foi tomada para contornar o cenário, o Ministério da Saúde propôs o remanejamento dos estoques que alguns estados possuem, para a distribuição igualitária. Conforme Marcelo, o Acre irá receber uma quantidade suficiente para atender os pacientes até a leva internacional chegar, já nesta quarta-feira (24), provinda de Pernambuco.

Em nota oficial à imprensa, o Ministério da Saúde informa que a questão está sendo tratada com prioridade máxima com os produtores nacionais e internacionais para garantir o atendimento à população.