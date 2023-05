Professor da Ufac é escolhido para conselho da Capes sobre educação

O professor Mark Clark Assen de Carvalho, do Centro de Educação, Letras e Artes, da Ufac, foi selecionado para compor o Conselho Técnico-Científico de Educação Básica (CTC-EB) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O grupo possui representantes de todas as regiões do país e tem como objetivo contribuir na elaboração de políticas e diretrizes específicas para a formação inicial e continuada de professores da educação básica.

Para a formação do CTC-EB, foram apontados 149 nomes de especialistas de todo o Brasil. O conselho, que retorna após seis anos, será constituído por secretários do Ministério da Educação, diretores da Capes e mais 20 profissionais indicados por entidades da sociedade civil, com mandato de três anos.