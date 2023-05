Progressistas diz que Bocalom não está isolado no partido: “Quadro importante”

O secretário regional do partido no Acre, Lívio Veras, disse ao ContilNet que o atual prefeito é um quadro importante. “Temos o prefeito Bocalom nos nossos quadros. Ele está no partido e não vi nenhuma demonstração ou fala no sentido contrário ao nome dele”, afirmou.

SAIBA MAIS: Com bênção de Gladson, Socorro Neri irá conduzir eleições municipais em Rio Branco à frente do PP

As especulações nos bastidores políticos de que Bocalom teria ficado isolado e sem “clima” para continuar no Progressistas, ganharam densidade desde quando o nome da ex-prefeita de Rio Branco e deputada federal Socorro Neri apareceu como o favorito do governador Gladson Cameli, presidente da sigla no Acre, para disputar a Prefeitura de Rio Branco nas próximas eleições, em detrimento ao do atual prefeito Bocalom.

Vale lembrar que nas eleições de 2020, quando Bocalom foi eleito prefeito de Rio Branco, ele venceu Neri nas urnas no segundo turno. Ela concorria à reeleição com o apoio do governador e agora como presidente da executiva municipal do partido, será a responsável pela condução do processo eleitoral na capital.

Ao declinar da candidatura a prefeita em 2024, Neri abriu a lacuna e outro nome ganhou força: o do secretário de Articulação Política do Governo do Estado, Alysson Bestene, cogitado como o atual favorito de Gladson e do Palácio Rio Branco.

Indagado sobre a conjuntura no partido com os nomes postos, Veras admitiu todas as possibilidades e disse que ainda é cedo para definições. “É muito prematuro falar em nomes. Todos esses nomes a gente respeita e leva em conta, mas a definição vai depender de como vai estar o nome de cada um lá na frente”, concluiu.

Fontes ligadas ao prefeito garantem que deixar o Progressistas não está nos planos de Bocalom que, segundo declarou, pretende cumprir as metas de trabalho planejadas antes de falar em reeleição.