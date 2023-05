PT espera Marcus Alexandre de volta para disputar Prefeitura de Rio Branco

Embora alguns partidos estejam “flertando” com o ex-prefeito Marcus Alexandre no sentido de tê-lo como filiado visando a disputa pela Prefeitura de Rio Branco nas próximas eleições municipais, o Partido dos Trabalhadores (PT) o espera de volta às suas fileiras para ter candidatura majoritária própria eleitoralmente viável no pleito que se aproxima.

“O Marcus se desfiliou por questões estritamente profissionais e nunca afirmou publicamente ou para nossa direção que quando terminar essa missão não voltará para o PT”, disse o presidente da Executiva Regional do PT, Cesário Braga.

Embora Marcus Alexandre – sem partido desde quando saiu do PT – não tenha se posicionado publicamente à respeito de política, uma vez que está trabalhando no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), é consenso no partido que, na atual conjuntura, o nome dele é o favorito a prefeito da capital.

“Marcus é um quadro importante formado no partido e certamente é a liderança política que tem melhor inserção popular aqui. O povo de Rio Branco reconhece nele um gestor eficiente e trabalhador. O PT deseja sim ter o Marcus candidato a prefeito de Rio Branco novamente”, analisou André Kamai, membro da Executiva Regional.

“Acredito que todos os filiados do PT, assim como eu, querem que o Marcus Alexandre seja candidato a prefeito de Rio Branco e que seja pelo PT”, acrescentou Cesário.

Indagado sobre qual seria o movimento do partido, se as pretensões de vê-lo reingressar à sigla sejam frustradas, o presidente do PT admite, como alternativa, abrir mão da candidatura própria e aliançar-se, inclusive com o MDB, um dos partidos que tem cogitado filiar Marcus Alexandre.

“Defendemos que seja construída uma frente ampla no Acre com os mesmos partidos que dão sustentação ao presidente Lula! Quem quer construir de verdade como nós, tem que estar aberto à possibilidade de não ter o candidato majoritário no seu partido”, destacou.

Nomeado nesta sexta-feira (12) para a coordenação do Escritório de Desenvolvimento Agrário do Acre, Cesário Braga deve afastar-se da presidência do PT até o final do mês, mas permanecerá na Executiva Estadual que passará a ser presidida pelo ex-deputado Daniel Zen.

Pelo PT, onde iniciou sua carreira política, Marcus Alexandre que é engenheiro civil de carreira, foi eleito duas vezes prefeito de Rio Branco e administrou a cidade até 2018 quando renunciou ao cargo para concorrer ao governo do Estado e não se elegeu. Nas eleições de 2022, foi candidato a vice-governador, na chapa de Jorge Viana e também não se elegeu.