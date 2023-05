Quadrilha é presa após diversos roubos; foragido de presídio é capturado

Uma operação das forças de segurança resultou na prisão de cinco pessoas integrantes de uma quadrilha que vinha cometendo diversos crimes em Cruzeiro do Sul. A ação foi realizada na segunda-feira (29).

O grupo tinha como integrante Fernando Soares da Silva, que estava foragido da unidade penitenciária Manoel Nery, desde o dia 13 de abril. Participaram da operação as polícias Civil, Penal, Militar e Federal.

As investigações tiveram início após a análise das imagens de um roubo ocorrido na última sexta-feira (26). A polícia conseguiu identificar Fernando Soares, um dos assaltantes envolvidos na ação. A partir disto, as autoridades identificaram o endereço do foragido e montaram uma força tarefa para realizar sua captura.

Além das prisões, foram apreendidas armas de fogo, munições e drogas. Segundo o coordenador do presídio, Josimar Alves, o foragido Fernando Soares, condenado a mais de 50 anos de prisão, é considerado de alto risco:

“Ele é um criminoso muito perigoso, infelizmente, esses presos com muitos anos de pena estão sempre tentando fugir. E, no caso desse indivíduo, vemos a audácia de querer enfrentar os agentes de segurança”, disse.