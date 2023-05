Quanto Angélica ganhou por publi de vibrador para o Dia das Mães?

Na segunda-feira (9/5), Angélica dividiu opiniões com um post no Instagram em que sugeriu um vibrador como presente de Dia das Mães. Trata-se de um produto íntimo da marca Mina Bem-Estar, da qual a apresentadora é co-fundadora e sócia ao lado do marido, Luciano Huck. Portanto, a loira não foi contratada para fazer uma “publi”. Porém, quanto custaria uma publicação como esta, caso uma marca semelhante quisesse contratá-la para divulgar seus produtos?

A coluna LeoDias conversou com uma experiente empresária do ramo digital, que estimou quanto uma marca precisaria desembolsar para ser divulgada por Angélica nas redes sociais. Um post como este, no feed da apresentadora no Instagram, onde tem mais de 16 milhões de seguidores, custa em média R$ 500 mil.

No entanto, Angélica não vende publicações isoladas, ela negocia campanhas, o que inclui um pacote de publicações, não somente no feed, mas também em stories, considerando uma estratégia pontual para cada marca e produto, para que o anúncio seja “orgânico”. Assim, uma campanha com Angélica seria na casa de R$ 1 milhão.

Considerando a estratégia de divulgação de uma linha como esta de Dia das Mães da Mina Bem-Estar, a marca precisaria desembolsar algo em torno de R$ 2 milhões, já que campanhas semelhantes não se limitam apenas a um influenciador. Este seria o valor para estender a divulgação às redes de um grupo de personalidades.