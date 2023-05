Os amantes da sétima arte podem curtir as estreias desta quinta-feira (11) no Cine Araújo, que fica localizado no Via Verde Shopping. Entre comédia e terror, os gêneros das estreias da semana são os mais variados. Os quatro filmes que entram em cartaz nesta semana são: “O Amor Mandou Mensagem”, “Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo”, “Mafia Mamma: De Repente Criminosa” e “O Nascimento do Mal”.

Em “O Amor Mandou Mensagem” é narrada a história de amor entre Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) e Rob Burns (Sam Heughan). Mira perde o noivo e desenvolve, então, um hábito peculiar para tentar superar a morte do seu grande amor. Ela manda uma série de mensagens para o número que pertencia ao seu noivo.

Contudo, ela não sabe que o mesmo número antigo foi transferido para Rob Burns, um jornalista. Rob fica intrigado e cativado pelas mensagens românticas. Quando é designado para escrever um perfil da cantora Celine Dion, ele pede conselhos a artista sobre como pode conhecer Mira pessoalmente (sem ser invasivo) e, assim, conquistar seu coração.

Já na comédia “Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo”, as quatro amigas Diane, Vivian, Sharon e Carol voltam novamente às telas do cinema. O filme original de 2018, “Do Jeito Que Elas Querem”, seguiu as quatro amigas de longa data. Interpretadas por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, as amigas tiveram suas vidas mudaram para sempre depois de ler o romance “50 Tons de Cinza” em seu clube do livro.

Nesta continuação, “Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo”, as cativantes personagens levam seu clube do livro para a Itália, para a divertida viagem de garotas que nunca tiveram. Mas, quando as coisas saem do controle e segredos são revelados, as férias relaxantes se transformam em uma aventura única na vida.

A terceira estreia da semana é o filme “Mafia Mamma: De Repente Criminosa”. A trama retrata a história de Kristin (Toni Collette), uma mulher comum e cheia de problemas para lidar. Ela enxerga,então, uma luz no fim do túnel quando seu avô distante falece e ela precisa ir ao funeral dele na Itália. Tudo o que Kristin precisava era extravasar em uma viagem de graça à Europa (com comidas, vinhos e homens bonitos).

Porém, ela não imaginava que seu avô era, na verdade, comandante da máfia da Calábria e que ela herdaria tudo, incluindo o posto de chefe. O filme é dirigido por Catherine Hardwicke (Crepúsculo e Aos 13) e o elenco também é composto por Monica Bellucci (Irreversível), Alfonso Perugini (A Mão de Deus) e Sophia Nomvete (O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder).

No terror “O Nascimento do Mal”, Julie Rivers (Melissa Barrera) conseguiu engravidar depois de anos de tentativas. Para recomeçar a vida, ela se muda com o marido para uma nova casa. Julie recebe, então, a ordem de manter repouso absoluto na cama devido à gravidez de risco.

Enquanto sofre com a monotonia e a ansiedade, causadas por suas novas restrições, terríveis experiências fantasmagóricas na casa começam a se aproximar de Julie, agitando seus demônios do passado e fazendo com que outros questionem sua estabilidade mental. Assustada e sem saída, Julie tem que lutar para proteger a si e ao seu bebê de todo o mal que a perseguem.

Para quem busca outra opção de filme para assistir, o longa “Guardiões da Galáxia Vol. 3” também está em cartaz.