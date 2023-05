“Quero é poder servir o meu país e ajudar o presidente Lula”, diz Jorge Viana ao comemorar volta à Apex

O ex-senador Jorge Viana, presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX-Brasil), usou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para comemorar a decisão do Tribunal Regional Federal do Distrito Federal que cassou a decisão que suspendia a nomeação dele pela entidade.

A juíza federal substituta Diana Wanderlei, da Justiça Federal do DF, tinha anulado a posse de Viana, alegando que ele não havia comprovado fluência em inglês.

Nas redes sociais, Jorge Viana comemorou a decisão do Tribunal Regional Federal. “No final do dia, recebi a notícia de que a AGU conseguiu derrubar a liminar que tinha como objetivo me afastar da missão que o presidente Lula me delegou aqui na Apex”, escreveu.

Em outro trecho, o presidente da ApexBrasil agradeceu as manifestações de confiança e apoio nos últimos dias. “Tudo o que eu quero é poder servir o meu país e ajudar o presidente Lula @lulaoficial @geraldoalckmin_ nessa missão de unir e reconstruir o Brasil. Assim como sempre fiz, continuo trabalhando intensamente e claro, mantendo minha confiança na justiça e na verdade”, encerrou.