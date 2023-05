Recado a Flaviano: Jarude diz que quem vai decidir destino do MDB em 2024 é a Executiva Municipal 

O deputado estadual Emerson Jarude (MDB) publicou uma nota neste sábado, 06, saindo em defesa do seu colega João Marcos Luz (MDB) que foi alvo de críticas do ex-deputado federal Flaviano Melo. Luz foi desautorizado por Flaviano Melo, presidente regional do partido no Acre, a falar em nome do MDB após o parlamentar disparar críticas ao ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, que vem sendo cortejado pela sigla.

Na nota, Emerson Jarude, que é presidente municipal do diretório do MDB de Rio Branco, defendeu Luz das críticas e destacou que a sigla tem em sua essência a defesa da democracia, ou seja, a participação igualitária e diálogo entre todos os seus participantes.

“Nenhum membro dessa executiva, filiado ou cidadão terá sua opinião ou posicionamento restringido, desmerecido ou desautorizado. O debate amplo entre todos é o único caminho válido na busca por justiça social, o fim da desigualdade e um futuro próspero. O vereador João Marcos Luz tem todo direito de expressar e defender suas ideias e convicções. É um representante do povo, escolhido para ser voz no parlamento mirim e merece o respeito do nosso partido”, afirmou.

Por fim, o parlamentar afirmou que o debate com as lideranças históricas, assim como com os novos quadros do MDB faz parte de discutir juntos o caminho a seguir nos próximos anos, mas reforçou que cabe à Executiva Municipal decidir o destino do partido em 2024.

“No entanto, é importante reforçar que cabe a esta Executiva Municipal dialogar e decidir a respeito do posicionamento do partido nas próximas eleições de Rio Branco. Não cabe qualquer tipo de interferência ou ingerência por parte da Executiva Estadual com o intuito de diminuir ou anular esse poder de decisão”, destacou Jarude, que já se colocou como candidato à Prefeitura de Rio Branco em 2024.