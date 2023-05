Recanto 2 anos: Valesca Popozuda é atração principal confirmada do evento no Acre

A cantora Valesca Popozuda é a atração principal do aniversário de 2 anos do Bar Recanto Club em Rio Branco no Acre. O evento vai acontecer no dia 1 de julho no espaço localizado na Estrada Dias Martins.

O promoter e empresário, dono do local, Gabriel Santos confirmou com exclusividade à coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, o show da artista em Rio Branco. Gabriel também revelou que em breve mais detalhes serão anunciados. A funkeira carioca Valesca Popozuda, que promete elevar a temperatura e transformar o evento em um verdadeiro “bailão”. No repertório, claro, não faltará seu maior hit: “Beijinho no Ombro”.

Veja o vídeo oficial do evento: