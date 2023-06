Reencontrando a essência da conexão humana: redescobrindo o tempo uns para os outros

Estava observando pessoas caminhando no aeroporto. Homens e mulheres, em seus dias corridos. Passos largos, alguns até mesmo correndo. Outros, lentos. Mas na verdade, cada um com suas histórias de vida. Fiquei imaginando quem, cada um deles, deixou em seus lares. Em um mundo frenético e agitado é comum nos vermos afundados em uma rotina repleta de tarefas e compromissos. A cada dia, somos bombardeados com uma infinidade de demandas que parecem exigir nossa atenção constante. Em meio a essa correria, muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados e lamentamos não ter tempo suficiente para nos dedicarmos uns aos outros.

Hoje, o que eu quero destacar é a importância da essência da conexão humana. Tema complexo, né?

Embora possamos estar ocupados com o trabalho, as responsabilidades familiares e as obrigações diárias, não podemos permitir que essas demandas nos separem dos relacionamentos significativos que nos sustentam emocionalmente. É fundamental entender que a qualidade dos momentos que compartilhamos com aqueles que amamos supera em muito a quantidade de tempo que dedicamos a eles. Mas o que é isso na prática?

Reencontrar a essência da conexão humana começa com uma mudança de mentalidade. Devemos reconhecer a importância de priorizar os relacionamentos e reservar tempo em nossa agenda para estar presente com as pessoas que nos importam. Trata-se de escolhas conscientes que refletem nossos verdadeiros valores e prioridades.

Uma maneira de fazer isso é adotar uma abordagem mais equilibrada em relação ao tempo. É verdade que o dia possui apenas 24 horas, mas cabe a nós decidir como distribuí-las. Em vez de nos deixarmos levar pela pressa e pela urgência constante, podemos reservar momentos de qualidade para a convivência com amigos, familiares e entes queridos.

Vamos deixar mais prático essa teoria? Siga esses passos:

-Separe um dia chave para estar com a família. Nesse dia, dedique-se completamente às atividades com a família, como forma de marcar aquele tempo de qualidade.

-Pratique atividades físicas habitualmente.

-Diariamente, ao amanhecer, dedique-se a um devocional.

-Estabeleça limites saudáveis em dizer “não”, quando necessário e delegue tarefas que possam te sobrecarregarem.

Priorizar a conexão humana não significa negligenciar nossas responsabilidades, mas sim equilibrar nossas obrigações com o cuidado e o investimento nos relacionamentos.

Contudo, a conexão humana não se resume apenas a estar fisicamente presente. Com o avanço da tecnologia, temos à nossa disposição diversas formas de comunicação. Aproveitar os recursos tecnológicos para manter contato com aqueles que estão distantes é uma maneira de encurtar as distâncias e fortalecer os laços afetivos.

No entanto, é essencial lembrar que nada substitui o calor do contato pessoal. O toque, o olhar nos olhos e a troca de energia que ocorre quando estamos juntos fisicamente é imprescindível. Portanto, sempre que possível, busquemos oportunidades para encontros presenciais, momentos de descontração e conversas sinceras, sem a interferência das telas e das distrações digitais.

Ao reencontrarmos a essência da conexão humana e redescobrirmos o tempo uns para os outros, encontraremos um sentido mais profundo em nossas vidas. Os relacionamentos nos nutrem, nos apoiam e nos permitem crescer como indivíduos.

Jamais esqueça, estar junto com quem amamos, sempre é ganharmos tempo. Tempo de qualidade.