Regina Casé faz declaração emocionante ao filho de 10 anos; veja vídeo

Regina Casé aproveitou o aniversário do filho, Roque, de 10 anos, para se declarar ao garoto no Instagram. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (3/5), com vários registros fofos dos dois, a atriz falou sobre a chegada do herdeiro, adotado em 2013, em sua vida.

“Hoje Roque faz 10 anos! E eu estou com vontade chorar o tempo todo. Quanto tempo a gente sonhou com ele, procurou por ele. Demorou muito, foi muito duro, tanta coisa sofrida nessa espera… Mas ele chegou! Chegou trazendo um amor que nunca imaginei que existisse assim, desse jeito e transformou tudo e todo mundo ao nosso redor”, iniciou Regina Casé.

No texto, a atriz também comentou sobre o desejo de ter encontrado o filho antes: “Claro que às vezes eu fico com pena (e acho que ele também) da gente não ter se achado antes, para ser uma mãe novinha que pudesse mandar melhor no futebol com ele. Mas a vida quis assim e tem dado certo, tem sido lindo mesmo assim”.