Registro de armas cai 95% no Brasil em 2023; Acre registrou apenas uma em abril

Dados do Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da Polícia Federal, revelam que em abril de 2023, houve apenas um novo registro de arma no Acre, ficando entre os estados com menor número de registros, no ranking do Sistema.

Em abril de 2022, o estado registrou um total e 131 armas, entre registros de caçadores e cidadão comum.

Segundo o Sinarm, o número de novas armas de fogo no Brasil caiu 95% em um ano. Quando comparado com abril de 2022, que passou dos 13 mil registros. Neste mesmo mês, em 2023, o total de registros chegou a 564.

A queda de um ano para outro se reflete nas regiões. Em abril de 2022, os estados que mais registraram novas armas foram Rio Grande do Sul, com 2.566; São Paulo, com 1.212; e Minas Gerais, com 1.163.

Já em abril de 2023, São Paulo registrou 116 armas, Espírito Santo, 70, e Rio Grande do Sul registrou 64, ocupando o top três do ranking. Amapá e Acre, com um registro, ocupam as últimas posições.