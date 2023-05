Rei Charles III tem fortuna pessoal divulgada; saiba o valor

Com os preparativos para a coroação de Rei Charles III, que será realizada no dia 6 de maio, novas informações sobre o monarca vieram à tona. Isso porque o jornal Sunday Times teria revelado o valor chocante da fortuna pessoal do rei britânico.

Aliás, o tesouro de Rei Charles III seria ainda maior do que de sua mãe, Rainha Elizabeth II. A monarca, falecida no dia 8 de setembro de 2022, tinha um patrimônio de R$ 2,25 bilhões. De acordo com o Sunday Times, o Rei Charles III seria dono de uma fortuna de R$3,65 bilhões — R$ 1,4 milhão a mais do que a da falecida Rainha da Inglaterra.

Rainha Elizabeth II teve a suposta causa de sua morte revelada

A família real anunciou a morte da rainha Elizabeth II em setembro deste ano. Na época, o motivo do falecimento da monarca foi dado pela família real como “causas naturais”. Entretanto, um amigo do príncipe Philip está mudando essa informação.

Afinal, Gyles Brandeth escreveu em seu livro “Elizabeth: An Intimate Portrait” (“Elizabeth: Um Retrato Íntimo”) que, na verdade, Elizabeth II estava enfrentando um câncer. A doença seria rara e teria afetado a medula óssea da Rainha secretamente nos últimos anos.

“Ouvi dizer que a rainha tinha uma forma de mieloma – câncer de medula óssea – o que explicaria seu cansaço e perda de peso e aqueles ‘problemas de mobilidade’ sobre os quais sempre nos contavam durante o último ano de sua vida”, escreveu o autor no livro.