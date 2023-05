Renata Sorrah assume ser bissexual aos 76 anos

Renata Sorrah assumiu ser bissexual enquanto assistia uma peça no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (8/5). A atriz estava na plateia de Manifesto Transpofágico, espetáculo da atriz trans e ativista Renata Carvalho.

De acordo com o portal Extra, a protagonista da peça desceu do palco seminua para falar sobre a necessidade de normalizar corpos trans. Durante a conversa com o público, questionou quem ali era bissexual e Renata Sorrah levantou o braço, assim como a atriz Débora Lamm.

Quem também surpreendeu o público foi Caio Blat, que assistiu a peça com a esposa, Luisa Arraes, com quem mantém um casamento aberto. Ele revelou que teve um romance com uma mulher trans e contou a reação das pessoas próximas: “Tiveram inveja de mim”.