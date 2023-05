Residência pega fogo no interior do Acre e motivo do incêndio é desconhecido

Na manhã deste sábado (27), um incêndio em uma residência localizada na Avenida São Paulo, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi registrado. O 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência. Dois quartos foram atingidos pelo fogo, além de alguns móveis que foram consumidos pelas chamas.

O motivo do incêndio ainda é desconhecido e será investigado. No momento em que o fogo começou, uma mulher e seus dois filhos estavam na casa. Ao perceberem a fumaça, notaram o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros.

As equipes do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar se mobilizaram com agilidade para combater o incêndio e evitar que as chamas se espalhassem para outras áreas da residência e também para imóveis vizinhos. Os bombeiros utilizaram técnicas especializadas e equipamentos adequados para controlar a situação e evitar maiores prejuízos.