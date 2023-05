Riderson Rocha vence 1ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross

Riderson Rocha venceu no domingo (30), em Acrelândia, a primeira etapa do Campeonato Estadual de Motocross, na categoria Importados. Rodrigo e Mickael, ambos de Rondônia, terminaram na segunda e terceira colocações respectivamente.

“Tivemos um início de temporada com 70 pilotos em todas as categorias. O número é bem expressivo e certamente teremos uma temporada ainda mais disputada em relação ao ano passado”, declarou o presidente da Associação de Motocross do Acre (ASSCROSACRE), José Cláudio Silva (Bolacha).

Próxima etapa

Segundo Bolacha, a próxima etapa do Campeonato Estadual será disputada no dia 21 deste mês em Epitaciolândia.

“Teremos os pilotos do Acre e de Rondônia e a possibilidades de contarmos também os pilotos da Bolívia e do Peru. As provas promovidas na fronteira facilitam a participação dos estrangeiros”, afirmou o dirigente.

Outros vencedores