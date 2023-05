Rio Acre sobe quase 2 metros e diminui preocupação com nível das águas

O nível do Rio Acre subiu quase dois metros nos últimos dois dias, em Rio Branco. O fato se deu após as chuvas que têm caído sobre a capital e em municípios que fazem parte da bacia do afluente.

Segundo a Defesa Civil de Rio Branco, a subida do rio diminuiu a preocupação com o período de seca para os próximos meses. Na medição da terça-feira (23) o afluente registrou 3,39 metros. Nesta quinta-feira (25), o rio registrou 5,32m na capital.

A chuva que caiu nas últimas 24 horas foi de 26,7mm, conforme dados da Defesa Civil. Somada às chuvas registradas em outros municípios que fazem parte da bacia do Rio Acre, fez com que o nível se elevasse.

A estimativa inicial da Defesa Civil era que o Rio Acre iniciasse junho com o nível muito abaixo do ideal para a época. Com a elevação, o afluente deve terminar o mês de maio no nível esperado para o período.