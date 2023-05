Rio Branco goleia Plácido de Castro é e vice-líder do estadual

O Rio Branco goleou o Plácido de Castro por 5 a 0 na tarde desta terça, 30, no Florestão, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20 com sete pontos. Sorriso (2), Amazonas, Joãozinho e Kekeu marcaram os gols do Estrelão.

Muitas chances perdidas

O Rio Branco dominou a partida desde o início e abusou de perder oportunidades. Mesmo com um adversário sem a mesma qualidade técnica, o Estrelão provou que irá lutar pelo título.

Ganha folga

O elenco do Rio Branco ganha folga nesta quarta, 31, e na quinta, no José de Melo, inicia preparação para o confronto contra o Andirá/Santa Cruz. A partida será no próximo dia 6.

Próximos jogos

São Francisco x Sena Madureira

Atlético x Galvez

Na sexta, 2, a partir das 14h45, no Florestão