Rita Lee detalha experiência com espíritos em nova autobiografia

A Rainha do Rock, que faleceu em maio desse ano, contou que estava indo para o Guarupela via Anchieta quando avistou um rapaz caminhando pelo acostamento, em sentido contrário a que ela estava. “Chamou minha atenção porque ele andava calmamente com o rosto sereno, olhando pra frente”, lembrou.

Mais adiante, Rita viu um carro parado na transversal e um homem saindo dele para acudir outro deitado no chão. “Parei o jipe e ofereci ajuda, e esse homem, desesperado, disse que havia atropelado e matado acidentalmente uma pessoa”. Segundo a cantora, a pessoa que acabara de morrer era justamente o homem que ela havia visto minutos antes. “Com aquela curiosidade mórbida que todos temos, fui olhar a vítima e era aquele mesmo rapaz (…) Mistérios sempre hão de pintar por aí”, concluiu Rita, parafraseando Gilberto Gil. A compositora e intérprete de Mania de Você ainda lembrou a ocasião em que contava histórias do casarão em que morava na infância, na Vila Mariana, e um relógio de seu pai, que estava “há séculos parado” deu uma badalada. “Não acredito em fantasmas, mas que eles têm bom humor, têm”, destacou Rita no final, em espanhol.