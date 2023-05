Rita Lee pediu para participar da vida do filho de Ísis Valverde: entenda

A artista também fez uma homenagem para Rita Lee no Instagram, contando mais sobre a aproximação das duas. “Minha primeira vez com Rita foi em Beleza Pura, uma novela que participei e meu coração derreteu feito pudim ao chegar tão pertinho, ela me abraçou, sorriu e cantamos juntas. Após esse dia ,sempre que nos encontrávamos trançávamos nossas cadeiras e ficávamos de papo, que delícia poder dividir alguns momentos com vc. Ela também se tornou uma amiga para Rael com sua ‘Amiga Ursa’, um dos seus livros infantis”, escreveu Ísis.

