O médico Rodrigo Damasceno deve entrar na disputa pela prefeitura de Tarauacá nas eleições municipais do próximo ano. A informação foi confirmada por ele ao ContilNet nesta quinta-feira (11).

“Vai depender das articulações, mas meu nome está sempre à disposição do debate para colaborar com o desenvolvimento no meu município”, disse.

Damasceno já foi prefeito da cidade, a quarta maior do estado em população, no período de 2013 a 2016, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Atualmente, é filiado ao Podemos, partido pelo qual foi candidato a deputado federal nas últimas eleições, tendo obtido 5.919 votos.

Informações extraoficiais dão conta de que ele não está muito contente com seu partido desde o último pleito e pode até vir deixar a sigla, em breve. Indagado à respeito e sobre qual partido poderia vir, ele respondeu que aguarda oportunidade para conversar com o presidente estadual do Podemos, o ex-deputado Ney Amorim. “Primeiro vou encerrar esse ciclo, para abrir debate para o próximo!”.

Especialista em ginecologia e obstetrícia, Rodrigo Damasceno, trabalha como médico nos municípios de Tarauacá e Feijó, onde também realiza ultrassonografias e atende como clínico geral.