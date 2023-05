Saiu! Confira a lista dos aprovados no processo seletivo da Saúde de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco divulgou no site oficial do órgão a lista dos aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, foram aprovados 368 profissionais.

O resultado final deve ser publicado na próxima segunda-feira (7), no Diário Oficial do Acre. A partir daí, os candidatos poderão apresentar recursos, caso necessário.

As contratações deverão ser feitas nas próximas semanas e são válidas por 6 meses, que podem ser prorrogadas pelo mesmo período. A expectativa da prefeitura é realizar o concurso público efetivo no final deste ano.

Veja a lista:

LISTA APROVADOS PROCESSO SELETIVO SAÚDE DE RIO BRANCO