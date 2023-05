Santa Cruz/Andirá perde para Fast e é eliminado da Copa do Brasil Sub-17

O Santa Cruz/Andirá perdeu para o Fast por 3 a 1 na tarde desta quarta, 3, no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas, e foi eliminado da Copa do Brasil Sub-17.

Árbitro decisivo

Fast e Santa Cruz/Andirá realizaram um início de partida equilibrado e perdendo oportunidades. Contudo, foi quando começou a “entrar em campo” o árbitro Halbert Luís de Moraes, do Amazonas, com marcações favorecendo o Fast. A equipe amazonense foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. Na segunda etapa, Willian descontou cobrando penalidade e o Santa Cruz/Andirá passou a pressionar.

Nos minutos finais, o árbitro do Amazonas expulsou o zagueiro Thiago, do Santa Cruz/Andirá, e o Fast marcou o terceiro nos acréscimos para garantir a classificação.

Parceria continua

A parceria entre Santa Cruz/Andirá terá sequência na temporada de 2023. O trabalho vai ser desenvolvido nos estaduais Sub-20 e Sub-17.