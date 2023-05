São Francisco é goleado pelo Princesa do Solimões em Manacapuru

Com uma atuação muito abaixo, o São Francisco foi goleado pelo Princesa do Solimões na tarde deste domingo, 14, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, no Amazonas, por 4 a 0. Felipe Tiririca (2), Eric e Rodolfo marcaram os gols do time amazonense.

Não conseguimos competir

O técnico Zé Marco avaliou a péssima apresentação do São Francisco em Manacapuru e espera a mudança de atitude para sequência do Brasileiro. “Não conseguimos competir em nenhum momento. Jogar uma competição deste nível é diferente”, comentou o treinador.

Noite amazonense

Nos bastidores surgiu o comentário de que a noite amazonense “foi pequena” para alguns jogadores do São Francisco.

Retorna e volta aos treinos

O elenco do São Francisco retorna nesta segunda, 15, à capital acreana e volta aos treinamentos na terça. O próximo desafio dos Católicos na Série D será contra a Tuna Luso, do Pará, no domingo, 21, às 16 horas, no Florestão.

Outra partida

Na outra partida do grupo 1, a Tuna Luso venceu o Nacional, do Amazonas, por 2 a 1, no estádio do Sousa, em Belém, no Pará.