São Francisco recebe São Raimundo buscando começar série D com vitória

São Francisco e São Raimundo, de Roraima, fazem neste domingo, 7, no Florestão, a partir das 16 horas, as estreias no Campeonato Brasileiro da Série D. As duas equipes se enfrentaram na 2ª fase da Copa Verde e o Mundão eliminou o time acreano goleando por 6 a 0, em Boa Vista.

Marcar meia pressão

O elenco do São Francisco fechou a preparação na manhã deste sábado, 6, no Carlos Simão, e o técnico Zé Marco confirmou a equipe marcando meia pressão.

“Vamos jogar contra uma equipe qualificada. Não podemos achar que iremos passar por cima porque essa não é a realidade. Vai ser um jogo bem difícil”, avaliou Zé Marco.

Quarteto de ataque

Radames, Daniego, Wanderson Jordão e Pedro irão formar o quarteto de ataque do São Francisco. A velocidade e qualidade técnica dos atletas pode ser decisiva no confronto.

São Raimundo desfalcado

O São Raimundo chega para o duelo em Rio Branco sem o zagueiro Allan Rosário, suspenso, o lateral Carlinho Canela, o meia Rian e o atacante Raí, todos em fase de transição.

Árbitro do Amazonas

Antônio Carlos Frutuoso, do Amazonas, apita São Francisco e São Raimundo. Os acreanos Rener Santos e Roseane Amorim serão os auxiliares.