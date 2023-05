São Francisco tem grande desafio contra Princesa em Manacapuru

Princesa do Solimões e São Francisco fazem um dos jogos do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D neste domingo, 14, a partir das 15 horas (hora Acre), no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, no interior do Amazonas. O time acreano chega para o confronto para se manter na liderança e o Princesa quer conquistar a primeira vitória.

São Francisco modificado

Sem poder contar com volante Vicente e o atacante Wanderson Jordão, negociado, o técnico Zé Marco promoveu mudanças no São Francisco, mas não alterou a formatação tática da equipe.

“Vamos ser pressionados no início e a ordem é jogar. Precisamos atacar o Princesa desde o início”, comentou Zé Marco.

Giovani entra na equipe

O meia Giovani será o substituo de Wanderson Jordão e Daniego passa atuar como atacante de área. Radames e Pedro Henrique serão os atacantes de lado para jogar em velocidade.

Sem vencer

O Princesa do Solimões não vence faz 10 jogos e por isso entrará bastante pressionado para o jogo. A equipe perdeu na estreia do Brasileiro para o Águia, em Marabá no Pará, por 3 a 0.

Quem apita?

Dewson Fernando Freitas, do Pará, vai apitar Princesa do Solimões e São Francisco. Os seus auxiliares serão Dimmi Yuri e Hugo Agostinho, ambos do Amazonas.