São Paulo anuncia retorno de Alexandre Pato

Alexandre Pato está de volta ao São Paulo. O Tricolor anunciou o acordo com o jogador na tarde desta sexta-feira (26) por meio de suas redes sociais.

O jogador inicia sua terceira passagem pelo São Paulo. Desta vez, ele terá um contrato até 31 de dezembro deste ano, com possibilidade de renovação para a próxima temporada. O vínculo tem cláusulas de produtividade.

– Minha história com o São Paulo começou em 2014, vivi os melhores momentos da minha carreira, e me identifiquei com o clube e sua torcida. Se tem algo que descobri naquelas duas temporadas é que o São Paulo é sentimento e nossa história não terminaria ali – afirmou Pato em um vídeo publicado pelo clube.

Pato já vinha utilizando as instalações do São Paulo desde fevereiro de 2023 para se recuperar de uma cirurgia no joelho, realizada no ano passado. O atacante nunca escondeu o desejo de retornar, mas poderia ter o entrave de Rogério Ceni. Com Dorival Júnior no comando, essa possibilidade se tornou mais real.

No começo desse mês, o treinador deu o aval para o clube abrir as conversas, e a resposta de Pato foi positiva. O modelo deve ser um contrato com valor fixo de salário com variáveis por produtividade. Os números não são revelados.

– Nunca deixei de acompanhar o São Paulo, e aí entendi outro canto: “Sempre estarei contigo”. Sempre estive, seja à distância ou no Morumbi. Hoje volto para o lugar onde me sinto em casa, e se o três de tricolor e de tricampeão representa tanto para o torcedor, posso dizer que estou muito feliz em poder vestir essa camisa pela terceira vez. São Paulo, você é o primeiro no meu coração. Torcida que conduz, eu voltei! – comentou.