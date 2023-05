Saque calamidade do FGTS começa nesta segunda; veja o calendário

O prazo para solicitação do saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias atingidas pelas enchentes em Rio Branco iniciou nesta segunda-feira (15).

A solicitação acontece por meio do aplicativo FGTS, de forma online, e as pessoas que não conseguirem solicitar sozinhas, podem ir até a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), onde estarão a Defesa Civil e a Caixa Econômica para auxiliar na solicitação do dinheiro.

O calendário de atendimento está dividido por bairros. Nesta segunda-feira, serão atendidos moradores dos bairros Areal e Adalberto Aragão.

O valor máximo do saque é de R$ 6.220,00. Os critérios para realizar o saque calamidade são: estar entre as pessoas elencadas no mapeamento da Defesa Civil, nas áreas alagadas; ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque nos últimos 12 meses.

Confira o calendário dos bairros que serão atendidos nas próximas duas semanas:

15/05 – Areal e Adalberto Aragão

16/05 – Aeroporto Velho e Ayrton Sena

17/05 – Cadeia Velha e Baixada da Cadeia Velha

18/05 – Baixada da Habitasa e Base

19/05 – Bahia Nova e Bahia Velha

22/05 – Bairro da Paz e Boa União

23/05 – Cidade Nova, Comara e Habitasa

24/05 – Mocinha Magalhães e Morada do Sol

25/05 – Recanto dos Buritis e Santa Inês

26/05 – Seis de Agosto e Triângulo Novo

