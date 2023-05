Durante coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (12), o prefeito Tião Bocalom, acompanhado do coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, Cláudio Falcão, e do superintendente de rede da Caixa Econômica, Thiago Reis, anunciou que o início da solicitação do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos atingidas pelas enchentes em Rio Branco acontece na próxima segunda-feira (15).

A solicitação acontece por meio do aplicativo FGTS, totalmente online, e as pessoas que não conseguirem solicitar sozinhas, podem ir até a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), onde estarão a Defesa Civil e a Caixa Econômica para auxiliar na solicitação do dinheiro. O valor máximo do saque é de R$ 6.220,00.

O calendário de atendimento será dividido por bairros, de forma a agilizar os trabalhos. Na segunda-feira, serão atendidos moradores dos bairros Areal e Adalberto Aragão.

O prefeito Tião Bocalom destacou o trabalho da prefeitura e Defesa Civil no mapeamento das famílias atingidas pelas enchentes na capital.

“Foi um trabalho minucioso identificar as famílias que realmente tem direito ao saque, é um dinheiro federal e a responsabilidade de quem dá a declaração é muito grande”, ressaltou.

De acordo com o tenente-coronel Cláudio Falcão, o mapeamento das famílias foi feito de forma rigorosa.

“Nós visitamos 65 bairros de Rio Branco e mais 22 comunidades rurais, para essas famílias, buscando a veracidade dos fatos. Sabendo exatamente quais imóveis a água atingiu, para que possamos fazer o trabalho correto”, afirmou.

O superintendente de rede da Caixa Econômica, Thiago Reis, destacou os critérios para realizar o saque emergencial. Estima-se que entre 10 e 15 mil pessoas terão direito à retirada.

“Os critérios para realizar o saque emergencial são, estar entre as pessoas elencadas no mapeamento da Defesa Civil, nas áreas alagadas, ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque nos últimos 12 meses”, informou.