“Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores”, diz Flávio Dino a Marcos do Val

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, protagonizou nesta terça-feira debates acalorados com os senadores Marcos do Val (Podemos-ES) e Sergio Moro (União-PR) durante audiência pública em comissão de Segurança Pública do Senado.

Durante a sessão, do Val chegou a dizer que irá pedir o afastamento e a prisão do ministro da Justiça.

— Eu espero que o ministro seja afastado e, se possível, preso como foi o ministro André Mendonça… — afirmou do Val, confundindo o nome de Mendonça (ex-ministro da Justiça e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal ) com o de Anderson Torres, que está preso há mais de 115 dias acusado de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Diante das afirmações, Dino reagiu: — Não precisa o senhor ir para porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet porque se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece o Capitão América? O Homem-Aranha? — disse o ministro, provocando risadas dentro da comissão.

Marcos do Val é um militar do exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria. O senador de 51 anos, no entanto, tornou-se famoso como instrutor de agentes de segurança pública e privada. Com esta qualificação, Marcos do Val fundou uma empresa – o Centro Avançado em Técnicas de Imobilizações (Cati) – e ofereceu cursos para agentes da Swat, Nasa, FBI, Navy Seals e Vaticano, conforme consta no site oficial do senador.

Já Sergio Moro questionou Dino sobre uma suposta falta de estratégia do governo Lula para combater o crime organizado e saiu em defesa de do Val.

— Registro a minha solidariedade ao do Val, que eu acho que ele não pode ser tratado com deboche. Peço um certo cuidado no trato com os nossos pares — disse o senador e ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, acusando Dino de ser “agressivo” com os colegas.

Dino, por sua vez, respondeu a Moro, fazendo uma indireta às sentenças que ele proferiu na Lava Jato e foram reformadas pelo STF:

— Eu vim aqui como ministro para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, dizer que eu posso ser preso, isso é respeito? (…) Eu sou uma pessoa honesta, sou ficha limpa, fui juiz e nunca fiz conluio com o Ministério Público, nunca tive sentença anulada. (…) Quem tem honra age assim, eu repilo veemente qualquer ofensa à minha honra. Quem tem honra, defende.

É a quarta vez que Dino vai ao Congresso Nacional a pedido de opositores do governo Lula. A sessão foi convocada pelo senador Magno Malta (PL-ES).

Num dado momento, senadores da oposição pediram “calma” ao ministra da Justiça. Dino respondeu, que é um “homem calmo”.

— Mas também sou enfático, principalmente quando eu ouço besteira — disse ele.