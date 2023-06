Sebrae abre processo seletivo com diversas vagas e bolsa de R$ 5 mil

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre – Sebrae no Acre torna pública a abertura das inscrições para seleção de Bolsistas de Estímulo à Inovação para atuar no Projeto Agentes Locais de Inovação (ALI), conforme previsto na Instrução Normativa n° 59 – Sebrae.

O Projeto Rede de Agentes – Bolsas de Externsão Tecnológica (BET) e Bolsas de Inovação Territorial (BIT) é uma iniciativa desenvolvida no âmbito da Política de Inovação do Sistema Sebrae, que tem como objeto a promoção da inovação para o desenvolvimento sustentável do país, por meio da utilização do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI).

O processo seletivo contará com três etapas, sendo elas: avaliação de conhecimento; avaliação de habilidades e perfil e análise documental, que serão conduzidas pela empresa Concepção Consultoria Técnica Especializada Ltda, contratada pelo Sebrae no Acre, que fará a seleção dos candidatos. As bolsas terão duração de até 15 (quinze) meses, podendo ser prorrogado por até 36 meses com atuação em campo.

Serão ofertadas no total 04 vagas, sendo 03 para Transformação Digital e 01 para Ecossistemas para atuarem nas regiões do Baixo Acre (Rio Branco, Senador Guiomard, Acrelândia e Bujari), Juruá (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves) e Alto Acre (Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri). Os interessados deverão possuir formação superior em qualquer área do conhecimento, em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), ter experiência de pelo menos 6 (seis) meses nas áreas de gestão pública, transformação digital, empreendedorismo, inovação, pequenos negócios, articulação institucional e/ou ações de engajamento relacionadas a Ecossistema de Inovação e/ou gestão de comunidades e/ou áreas relacionadas, além de residir em um dos municípios listados na região de escolha no ato da inscrição.

As inscrições vão do dia 26 de maio a 18 de junho de 2023 às 23h59 (horário de Brasília), mediante preenchimento completo do cadastro eletrônico no site da Concepção Consultoria. É permitido se inscrever para uma única vaga. Dessa forma, é de inteira responsabilidade do candidato se certificar de todas as informações antes de inseri-las no sistema, em especial o código da vaga desejada, pois, uma vez finalizado o preenchimento do cadastro eletrônico nenhuma informação poderá ser alterada, excluída ou inserida. Em caso de dúvida, peça esclarecimento enviando mensagem para o “Fale Conosco” no site da Concepção Consultoria – https://www.concepcaoconsultoria.com.br/

VEJA O EDITAL COMPLETO: