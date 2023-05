Sedentários do Campus Tubarão realiza competição de e-sports e jogos de mesa

Estão abertas as inscrições para a sétima edição dos Jogos Sedentários do Campus Tubarão do Instituto Federal de Santa Catarina (Ifsc). O evento acontece no dia 3 de junho, um sábado, a partir das 8h, com disputas de jogos eletrônicos e de mesa. A participação é aberta ao público.

Os Jogos Sedentários são uma iniciativa do campus Tubarão para integrar estudantes, servidores e comunidade, além de proporcionar uma formação complementar aos alunos e fortalecer o movimento em torno dos chamados e-sports. O evento é realizado desde 2017, tendo sido interrompido em razão da pandemia.

As inscrições nas modalidades competitivas devem ser feitas até o dia 25 de maio, por meio dos formulários eletrônicos disponibilizados no regulamento da competição. Estão previstas disputas de Fifa, The King of Fighters: Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Xadrez, Canastra Dupla, Dominó e Truco.

Além das competições, durante os Jogos haverá coleta de lixo eletrônico e óleo de cozinha, além de um ponto da campanha de vacinação contra a gripe, ações em parceria com a prefeitura municipal de Tubarão.

O regulamento dos Jogos Sedentários está disponível no site do IFSC Tubarão: www.ifsc.edu.br/tubarao.