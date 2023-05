Sediado na Ufac, VI Seminário da Defensoria Pública do Acre abre inscrições

A Defensoria Pública do Acre (DPE/AC), realiza o VI seminário da instituição, que será ministrado na próxima terça-feira (30), às 18h30, no auditório da Universidade Federal do Acre (Ufac), direcionado a toda a comunidade acadêmica, jurídica e civil. No local, também será disponibilizado certificação de 3 horas aos participantes.

O VI seminário é organizado pela Escola Superior da Defensoria Pública do Acre (ESDPAC), e marca o encerramento do “Maio Verde”, campanha que celebra o Dia Nacional da Defensoria, da Defensora e do Defensor Público.

O evento conta com a presença da defensora pública do estado do Ceará, Ana Mônica Anselmo de Amorim, que ministrará o tema “Tutela dos direitos das famílias e sucessões na contemporaneidade”, e o defensor público do Rio de Janeiro, Felippe Borring Rocha, que vai palestrar sobre “A legitimidade da Defensoria Pública para propor a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas”.

Para participar e receber o certificado, é necessário se inscrever e preencher o formulário, é possível acessá-lo apontando o celular para o QR Code no canto esquerdo da imagem acima ou através do link. Além disso, também é preciso levar 1kg de alimento não perecível para conclusão do seu credenciamento na entrada do evento.

Link de inscrições: https://esdpac.ac.def.br/inscricoes/seminario