Sem elenco fechado, Rio Branco segue com treinos para o Estadual Sub-20

O elenco do Rio Branco vem realizando treinamentos diários, no José de Melo, visando a disputa do Campeonato Estadual Sub-20. A estreia do Mais Querido no torneio será no dia 16 deste mês contra o Galvez, no Florestão.

“Estamos trabalhando para fechar o elenco. Queremos trazer os últimos reforços de fora do estado, mas é preciso encontrar as peças certas”, declarou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Chicharito e Alifi

O volante Chicharito e o meia/atacante Alifi resolveram aceitar uma proposta do Sena Madureira e deixaram o Rio Branco. Os dois atletas eram peças chaves na montagem na equipe para tentar a conquista do título.

“Vamos avaliar as questões dos dois atletas (Chicharito e Alifi). O Rio Branco não tem intenção de liberar os dois jogadores e tudo vai depender dos contratos”, explicou o presidente.

Sorriso é uma aposta

O meia João Victor (Sorriso) contratado no futebol do Rio de Janeiro é uma das apostas do Estrelão para o Estadual.

“O Sorriso foi bem indicado e os primeiros treinamentos mostraram que ele pode se tornar um ativo do clube”, avaliou o dirigente.