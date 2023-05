Sem nenhum favoritismo, Plácido de Castro e Atlético começam nesta sexta, 19, a partir das 14h45, no Florestão, suas participações no Campeonato Estadual Sub-20. As duas diretorias não fizeram investimentos para a disputa do torneio.

Plácido de Castro “alugado”

Plácido de Castro entra na disputa do Campeonato Estadual Sub-20 com uma equipe formada em Xapuri.

O ex-goleiro Thiago Luiz será o treinador e isso mostra mais uma vez a falta de apoio da prefeitura de Plácido de Castro com o esporte do município.

Atlético perdeu a base

O Atlético esteve entre os favoritos ao título em 2022, mas para a atual temporada perdeu os principais atletas para o Galvez e o Andirá/Santa Cruz.

O trabalho no Galo vem sendo reconstruído sem grandes contratações.