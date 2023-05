Sem renovação de contrato, Polaco deixa o São Francisco

Em doses homeopáticas o desmanche do elenco do São Francisco continua neste início do Campeonato Brasileiro da Série D. O meia/atacante Polaco não terá o contrato renovado e por isso não joga mais pelos Católicos na temporada. Ocorreu uma diferença financeira entre a pedida do atleta e a proposta do clube e o acordo não foi fechado.

Daniego ou Giovani

Com um treino coletivo, o elenco do São Francisco fechou a preparação para o confronto contra o Águia. A partida pela primeira fase do Brasileiro da Série D será na segunda, 29, às 18 horas (hora Acre), no Zinho Oliveira, em Marabá, no interior do Pará.

“Fizemos um bom treinamento e a minha única dúvida é entre o Daniego e o Giovani. Ainda temos três dias para o jogo e vou pensar com calma”, comentou o técnico Zé Marco.

Enfrentar o campeão

Depois de uma derrota no tempo normal por 2 a 1, o Águia venceu o Remo por 5 a 4 na noite desta sexta, 26, no Baenão, e conquistou o título do Campeonato Paraense. O jogo das faixas vai ser contra o São Francisco.

Polaco sofreu uma lesão no Estadual e por isso atuou pouco pelo São Francisco/Foto Manoel Façanha